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10:47 (мск), источник: © РИА Новости

Роспотребнадзор снимет ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства.

Источник: AFP 2022

«По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», — говорится в сообщении.

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Специалисты Роспотребнадзора довели до уполномоченных органов Турции требования в части контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции, а также дали разъяснения о мерах, необходимых для устранения ранее обнаруженных нарушений, уточнили в ведомстве.

Благодаря проводимой работе удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Основанием для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено», — пояснили в ведомстве.

Снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках, отметили в Роспотребнадзоре.

В прошлом году территориальными органами и организациями Роспотребнадзора осуществлялись контрольно-надзорные и мониторинговые мероприятия в отношении плодоовощной продукции из разных стран, в рамках которых выявлена продукция, содержащая остаточные количества пестицидов, в том числе не прошедших государственную регистрацию, и для которых не установлены гигиенические нормативы. В связи с этим Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль и контроль за плодоовощной продукцией и приостановил ввоз на территорию России небезопасной продукции, в том числе лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов некоторых производителей из Турции.

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