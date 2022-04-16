14:57 (мск), источник: Life.ru
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои зарубежные счета
Как пояснил регулятор, эти финансы можно впоследствии конвертировать в любую иностранную валюту.
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Центральный банк РФ разрешил россиянам зачислять средства в рублях на открытые в зарубежных банках счета. Это следует из разъяснения регулятора относительно введённого с 1 марта запрета на перечисление иностранной валюты на счета за рубежом.
«Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках», — уточнили в ЦБ.
В Банке России отметили, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублёвые средства в иностранную валюту, а потом зачислить на свой счёт в иностранном банке или перевести на счёт другого человека в зарубежной кредитной организации.
Ранее Лайф писал, что Банк России рекомендовал кредитным организациям на время ограничить онлайн-доступ к счетам, информация о которых есть в базе данных ЦБ о переводах денег без согласия клиента.