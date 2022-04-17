Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

«Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций… Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», — заявил он в интервью газета Corriere della Sera.
По словам итальянского премьера, введение ограничения верхней цены на российский газ является способом «усилить санкции и одновременно минимизировать издержки от их введения».
«Итальянское предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Совете ЕС на основе общего документа, подготовленного Комиссией. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день», — сказал Драги.
В связи с западными санкциями против России Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии. C Азербайджаном и Алжиром Рим уже заключил соглашения об увеличении поставок голубого топлива.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, «в самом идеальном варианте» сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.