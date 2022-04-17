Россияне поделились, каково жить с «нестандартными» именами Магда, Лита, Грачик — взрослые и дети рассказали, как им живется с необычными именами, дразнили ли их в школе и кто вообще все это придумал
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
7Весенний фестиваль Холи в Индии
18:35 (мск), источник: Ведомости

В ООН заявили об угрозе нищеты для 1,7 млрд человек из-за ситуации на Украине

Российско-украинский конфликт негативно отразится на положении развивающихся стран, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Доля РФ и Украины в производстве пшеницы и ячменя составляет 30%, кукурузы — 20% и подсолнечного масла — более 50%. Продукция двух стран служит источником питания для самых бедных жителей планеты, сказал генсек ООН чешскому изданию Seznam Zpravy.

«Кризис может ввергнуть 1,7 млрд человек, то есть более одной пятой человечества, в нищету и голод, каких не было [последние] десятки лет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Гутерриш указал, что более 30% пшеницы, которая поставляется в 45 стран Африки, растет на полях России и Украины.

Россия — крупнейший поставщик газа и второй по объему экспорта поставщик нефти, а конфликт препятствует мировому экспорту сельхозпродукции и энергоносителей и ведет к повышению цен, заявил генсек ООН.

Пшеница и кукуруза подорожали на мировом рынке на 30% с начала года, продолжает Гутерриш. Стоимость нефти марки Brent выросла на 60%, газа и удобрений — более чем в два раза.

Новость
Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Конфликт на Украине угрожает гуманитарным программам помощи голодающим жителям Земли, отмечает генсек ООН. По его словам, организация срочно нуждается в $8 млрд для продолжения гуманитарной деятельности в Йемене, Чаде и Нигере. На этом фоне он призвал страны сохранять рынки открытыми для зарубежных партнеров, не допускать накапливания запасов продуктов и необоснованно ограничивать экспорт.

Ситуация вокруг Украины крайне негативно скажется на продовольственной ситуации в мире, такие данные были опубликованы 3 марта американским институтом общественного мнения Gallup. Организация, известная изучением общественного мнения, изучила влияние сопутствующих событиям на Украине факторов не только на мировой рынок зерна, но и на людей в наиболее уязвимых к перебоям поставок продовольствия странах.

Наиболее зависима от поставок пшеницы из России и с Украины Турция. По данным Gallup, в 2019 г. из этих стран Турция импортировала 75% пшеницы — 10% с Украины и 65% из России. При этом в 2021 г. 51% опрошенных Gallup граждан Турции пожаловались, что в течение 12 месяцев испытывали трудности с покупкой продовольствия.

Схожая ситуация складывается и в Африке. Например, Египет в 2019 г. получил 70% от общего объема купленного зерна из России и с Украины, а в 2021 г. 41% египтян временами не хватало средств на покупку еды. Куда более плачевная ситуация наблюдается в Кении, также зависящей от российских и украинских поставок: там и в 2021 г. 69% населения временами не могли позволить себе купить еду.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Получит ли фондовый рынок дополнительный приток
Как повлияют санкции против российской банковской системы на запуск цифрового рубля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь