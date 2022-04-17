Медведев предупредил, что дефолт России обернется дефолтом Европы

По его словам, финансовая система ЕС «не вполне устойчива», а доверие населения падает. Медведев предупредил Брюссель о гиперинфляции, «которую уже не спишешь на злобных русских», дефиците продуктов и наплыве беженцев, который спровоцирует волну преступности.
Ждите мощной благодарности рядовых европейцев. Тогда уж брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику.
Так зампред Совбеза отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что западные санкции сильно влияют на устойчивость российской экономики и дефолт России является лишь «вопросом времени». Она отметила, что, по прогнозам, ВВП в России снизится на 11%, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Глава ЕК также подчеркнула, что экспорт товаров в Россию сократился на 70%.
С конца февраля западные страны, включая США и Евросоюз, уже несколько раз ужесточали санкции против России. Ограничения затронули в том числе финансовые организации и около половины международных резервов ЦБ. Вашингтон запретил России использовать замороженные резервы в долларах для выплат по внешнему долгу начиная с 4 апреля.
В связи с этим последний платеж был проведен в рублях, поскольку иностранный банк-корреспондент отказался принимать его в долларах, рассказали в российском Минфине. Рейтинговое агентство Moody's указало, что это является «изменением условий платежей» и может быть расценено как дефолт, если ситуация не будет изменена к 4 мая (окончание льготного периода).
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США целенаправленно добиваются, чтобы России пришлось выбирать между дефолтом и расходованием оставшихся валютных резервов. По ее словам, российская экономика под влиянием санкций находится на грани коллапса.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что оснований для реального дефолта России нет, поскольку у страны есть средства для оплаты долгов. «Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация», — отмечал он.
11 апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в суды, если страны Запада попытаются объявить ей дефолт по неисполнению обязательств по евробондам.