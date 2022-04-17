Ученые нашли следы первых микробов, появившихся на Земле Древнейшие микроорганизмы могли существовать вблизи гидротермальных источников всего лишь через 300 млн лет после образования планеты Земля
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
35Прощание с Владимиром Жириновским
21:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав РФ создаст собственный банк образцов лекарств

Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк стандартных образцов лекарственных средств. Как заявили в ведомстве, отсутствие таких образцов вынуждало отрасль прибегать к их закупке за рубежом.

Источник: Reuters

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России проводит работу по аттестации фармакопейных стандартных образцов Государственной фармакопеи Российской Федерации. На текущий момент аттестовано и реализуется 99 таких образцов», — говорится в сообщении Минздрава, которое приводит «РИА Новости».

Стандартные образцы используются отделами контроля качества фармацевтических предприятий на различных этапах производства. В России большее количество таких образцов закупается у иностранных производителей через компании-посредники.

63 стандартных образца биологической природы уже были аттестованы. К концу этого года также планируется увеличить количество аттестованных стандартных образцов химического происхождения до 300 наименований, сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за санкций фармпроизводители, работающие на российском рынке, столкнулись с кризисом поставок как субстанций, так и готовых лекарственных форм. В связи с этим правительство разрешило Минздраву проводить ускоренную регистрацию лекарственных препаратов, терапевтические аналоги которых в нынешних условиях могут оказаться на российском рынке в дефиците.

Анастасия Ларина

Во время загрузки произошла ошибка.
 Каким был крейсер «Москва». Схема
Нарышкин пообещал противникам военной операции «судьбу Мазепы»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь