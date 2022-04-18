06:09 (мск), источник: Известия
Рейс поддержан: 246 авиамаршрутов за границу запустят через Сочи
Билеты на стыковочные перелеты из регионов России к Средиземному морю и в Азию уже поступили в продажу.
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Российские авиакомпании готовятся запустить 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. Это предусматривает подписанное перевозчиками соглашение с Транспортной клиринговой палатой. Речь идет о дальнейшем развитии хаба в Сочи, который авиакомпания «Россия» запустила в начале апреля. Ее рейсы за границу на Superjet будут стыковать с рейсами других авиакомпаний из регионов. В кооперации участвует Nordwind, «Уральские авиалинии», Utair, «Азимут» и другие. Пассажиры смогут купить единый билет на такой сквозной перелет. Некоторое неудобство вызовет лишь отсутствие трансферной обработки багажа в Сочи — пассажиру по прилете в этот аэропорт придется забрать багаж и отдельно зарегистрироваться на заграничный рейс, говорят эксперты.
Транспортная клиринговая палата (ТКП) заключила многостороннее соглашение с авиакомпаниями, в том числе с «Аэрофлотом», о развитии сетки трансферных маршрутов через аэропорт Сочи за границу, сообщил «Известиям» представитель компании.
ТКП — это провайдер системы взаиморасчетов между авиакомпаниями, а также между перевозчиками и агентами по продажам билетов. Заключение нового соглашения позволит агентам продавать билеты на рейсы из регионов России за границу с пересадкой в Сочи. В начале апреля «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» — запустила там свой новый международный хаб. Например, «Уральские авиалинии» выполнят первый сегмент перелета из Екатеринбурга до Сочи, а там пассажир пересядет на рейс «России» и полетит за границу.
Продажи билетов уже открыты на сайтах онлайн-агентов и доступны у российских метапоисковиков, сообщили в ТКП. Но, как убедились «Известия», не по всем 246 маршрутам пока есть рейсы и билеты.
— Техническая возможность организовать продажу билетов по этим перевозкам на сайте самого «Аэрофлота» в настоящее время отсутствует. Но в проработке находится вопрос открытия продаж на сайтах авиакомпаний — партнеров «Аэрофлота». Также ведутся переговоры с управляющей компанией аэропорта Сочи об открытии продаж на сайте аэропорта, — уточнил представитель ТКП.
Как выяснили «Известия», пока к проекту подключились авиакомпании Nordwind, «Уральские авиалинии», «Ижавиа», Utair, «Азимут», Nordstar, «Ямал» и Red Wings.
Более половины новых рейсов до Сочи выполнит Nordwind (52%), большая доля придется на Utair (16%) и «Азимут» (15%). Напротив, Red Wings подвезет пассажиров только из Саранска.
Новый продукт сделает покупку единого трансферного билета удобнее для пассажиров, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Неудобство может возникнуть на этапе прилета в Сочи, ведь в этом аэропорту отсутствует связная багажная система для трансферных рейсов. Сочи никогда не был хабом, а работал по модели point-to-point: пассажиры летели до Сочи, а не следовали через него. То есть пассажирам по прилете в аэропорт придется получить багаж, а затем заново его зарегистрировать и сдать на второй рейс.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что переоформление багажа — это не столь критичный момент.
— В конце концов когда речь идет о международной перевозке, вступает в работу таможня. Большая редкость, когда первый внутренний сегмент и второй — международный проходят без дополнительной проверки багажа, даже в столичных аэропортах это настроили не так давно, — говорит эксперт.
А вот плюсом проекта может стать то, что такие сквозные билеты могут оказаться дешевле, чем если бы пассажир покупал два отдельных билета на два сегмента перелета. Также важный момент — это потеря стыковки (отмена рейса или опоздание пассажира): в рамках единой перевозки этот риск на себя берет агент по продаже билетов, а не пассажир, продолжает Олег Пантелеев.
Аналогичная система продажи трансферных билетов действует с 2009 года в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Как сообщил «Известиям» представитель «Аэропортов регионов» (управляющая компания Кольцово), главным разработчиком и держателем такого продукта также является ТКП, а аэропорт администрирует проект.
— Кольцово публикует в глобальной распределительной системе «Сирена-Трэвел» (аффилирована с ТКП) трансферные тарифы через Екатеринбург, комбинируя полученные от каждой авиакомпании — участника соглашения тарифы на составные участки маршрутов, — объяснил представитель аэропорта.
ТКП, в свою очередь, обеспечивает продажи билетов в аккредитованных агентствах, сбор выручки и расчеты с авиакомпаниями, а также возврат билетов, если по какой-то причине у пассажира изменились планы на перелет, добавил он.
Однако доля продаж таких билетов через Екатеринбург пока незначительна: за 2021 год доля тех, кто оформил перевозку с помощью этого продукта, составила около 4% от всех пассажиров, пролетевших через Екатеринбург со стыковкой.
В ТКП уточнили, что такой же проект вместе с «Аэрофлотом» был запущен и в аэропорту Красноярска — чтобы связать рейсы региональных российских авиакомпаний с магистральными направлениями «Аэрофлота» в единую сеть перевозок.
Основная проблема такого продукта заключается как раз в его администрировании, считает Олег Пантелеев. Первопроходцем во внедрении такой системы был аэропорт Домодедово. И когда ее там запускали, в аэропорту работал специальный менеджер, который помогал организовать рейсы, стыковать расписание, взаимодействовал с авиакомпаниями. Во многих региональных аэропортах, где запускались подобные проекты, таких ресурсов не было. Кроме того, когда такие рейсы всё же запускали ранее, то их толком не рекламировали, и спрос из-за этого был умеренным, заключил эксперт.