01:02 (мск), источник: © РИА Новости
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.
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Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.
В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля принял решение ограничить возможность банков продавать наличную валюту гражданам.