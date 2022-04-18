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01:02 (мск), источник: © РИА Новости

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.

ЦБ: $ 80.0437   -1.24 € 87.0715   -0.93 ММВБ: $ 79.9950   -0.90 € 85.3500   -1.65
Источник: РИА "Новости"

Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля принял решение ограничить возможность банков продавать наличную валюту гражданам.

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