Guardian: в Великобритании выросли цены на мебель из-за запрета на импорт древесины из РФ

По ее информации, Лесной попечительский совет Великобритании приостановил действие всех торговых сертификатов с Россией и Белоруссией, заблокировав все контролируемые поставки из двух стран, однако побочным эффектом стало повышение цен на фоне попыток производителей мебели найти альтернативные источники.
«Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России, и это правильно, но это оказало давление на другие страны, поставляющие древесину, и, конечно же, привело к росту цен на древесину», — отметил управляющий директор британской компании — производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт. При этом он добавил, что его фирме пришлось заплатить за березовую древесину в апреле почти на четверть больше, чем в предыдущем месяце.
Вместе с тем Оскрофт подчеркнул, что в настоящее время себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до выхода Великобритании из состава Евросоюза. «В течение двух лет пандемии мебельная промышленность столкнулась с довольно высокими затратами на сырье, и мы думали, что с этим покончено, когда мы вступили в новый [2022] год, однако конфликт на Украине усугубил ситуацию еще больше. Древесина является ключевым сырьем, и большая ее часть поступает из восточноевропейских лесов, особенно из березы и бука», — констатировал он.
В этой связи издание предупреждает, что цены на мебель в Соединенном Королевстве продолжат расти на фоне событий на Украине, поскольку стоимость основных материалов, в частности древесины, стремительно увеличивается. «Мы никогда не видели ничего подобного с точки зрения повсеместного повышения цен на материалы», — заметил управляющий директор ассоциации британских производителей мебели Шон Холт.
«Это оказывает большое давление на производство в Великобритании, этим придется поделиться с розничными торговцами и потребителями», — продолжил он. При этом Холт подчеркнул, что «по прошествии двух лет наблюдается тенденция к увеличению материальных затрат, однако в последние недели ситуация значительно ухудшилась».
Повышение цен до 100%, по его мнению, не является чем-то необычным. На стоимость производства влияют рост тарифов на электроэнергию, затраты на топливо и рабочую силу. «Мои коллеги говорят, что в ближайшие несколько месяцев цены будут расти еще больше», — подытожил Холт. Мебель в королевстве, как указывает The Guardian, уже подорожала на 17%. События на Украине оказывают еще большее влияние на британских производителей мебели, которые закупали древесину в России.
Мебель в экономике Британии
В конце прошлого года компания IKEA, крупнейший в Великобритании мебельный ретейлер, уже заявила, что повышает стоимость своей продукции. В основном это связано с резким увеличением расходов, в том числе на сырье, транспорт и логистику. Производство мебели в Великобритании, которое сосредоточено на диванах, стульях и столах, приносит экономике почти £13 млрд (около $16,9 млрд) в год.
Во время загрузки произошла ошибка.