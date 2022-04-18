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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг планы по добыче сланцевого газа и отказа от российского газа

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германия не готова использовать метод гидравлического разрыва пласта для добычи газа. По его словам, это поставит под угрозу защиту воды. Он также отверг идею отказа от импорта российского газа.

Источник: Reuters

«На Северо-Германской равнине мы сидим на большом количестве газа, доступ к которому можно получить только с помощью фрекинга (один из способов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.— “Ъ”), — цитирует Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, пришлось бы разрушать глубокие слои горных пород с большим давлением и химическими веществами. Он упомянул также о сложностях в соответствии с водным законодательством, поскольку такой метод добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды.

Министр экономики Германии высказался о неприятии идеи на запрет импорта российского газа.

«Немедленное эмбарго на поставку газа поставило бы под угрозу социальный мир в Германии», — сказал он. «Поэтому мы должны действовать предусмотрительно, тщательно готовить шаги и быть в состоянии придерживаться их, если мы хотим навредить Путину», — заявил вице-канцлер.

В ответ на военную операцию российских войск на Украине США ввели эмбарго на поставки российского газа, большинство стран ЕС высказались о намерении отказаться от российских энергоносителей. В марте господин Хабек призывал к тому, чтобы ФРГ отказалась от использования российского газа. Он заявлял, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.

Татьяна Акиншина

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