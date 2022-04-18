Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг планы по добыче сланцевого газа и отказа от российского газа

«На Северо-Германской равнине мы сидим на большом количестве газа, доступ к которому можно получить только с помощью фрекинга (один из способов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.— “Ъ”), — цитирует Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, пришлось бы разрушать глубокие слои горных пород с большим давлением и химическими веществами. Он упомянул также о сложностях в соответствии с водным законодательством, поскольку такой метод добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды.
Министр экономики Германии высказался о неприятии идеи на запрет импорта российского газа.
«Немедленное эмбарго на поставку газа поставило бы под угрозу социальный мир в Германии», — сказал он. «Поэтому мы должны действовать предусмотрительно, тщательно готовить шаги и быть в состоянии придерживаться их, если мы хотим навредить Путину», — заявил вице-канцлер.
В ответ на военную операцию российских войск на Украине США ввели эмбарго на поставки российского газа, большинство стран ЕС высказались о намерении отказаться от российских энергоносителей. В марте господин Хабек призывал к тому, чтобы ФРГ отказалась от использования российского газа. Он заявлял, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.