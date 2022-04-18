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12:16 (мск), источник: © РИА Новости

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала она.

Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира. ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от нее российских институтов.

После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

Как сообщали в ЦБ в середине апреля, общее количество пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний.

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