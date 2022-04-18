К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала она.
Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира. ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от нее российских институтов.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
Как сообщали в ЦБ в середине апреля, общее количество пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний.