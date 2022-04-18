Россельхознадзор заявил об отсутствии серьезных перебоев с поставками кормов

«Доля импорта в общей структуре всех обращающихся на рынке кормов для домашних животных в I квартале 2022 года составила всего 7%. При этом серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует», — отмечается в сообщении.
По данным Россельхознадзора, за первый квартал в Россию ввезено 29,8 тыс. тонн кормовой продукции для непродуктивных животных.
За весь 2021 год доля поставляемых из-за рубежа кормов не превышала 10% — 163 тыс. тонн. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения на общий объем поставок практически не повлияли.
Как напомнили в ведомстве, корма из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений. Кроме того, поставки кормовой продукции для домашних животных возможны с 34 компаний Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании, для которых до конца 2022 года действует временный переходный режим. По данным за I квартал этого года, ряд государств увеличили экспорт в Россию, в частности, страны ЕАЭС и Евросоюза, добавили в Россельхознадзоре.
В Россельхознадзоре также сообщили, что в России изготовлением кормовой продукции для домашних животных занимаются более 190 предприятий в 50 субъектах РФ. Наиболее масштабное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия. Речь идет как о российских компаниях, так и о локализованной деятельности международных корпораций, уточнили в ведомстве.
По данным информационных систем Россельхознадзора, общий объем производства за I квартал 2022 года составил 420 тыс. тонн. В 2021 году в России выработано порядка 1,5 млн тонн кормов для непродуктивных животных. Учитывая обращения российских компаний, связанные с их намерением наращивать мощности и вводить дополнительные линии, в том числе по изготовлению специальных диетических кормов, Россельхознадзор проводит работу по открытию новых поставщиков сырьевых компонентов в зарубежных странах, в том числе из Бразилии. Ряд компаний планируют перераспределить на отечественный рынок ту часть кормовой продукции, которая ранее отправлялась ими на экспорт, сообщили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что Россельхознадзор продолжает лабораторный мониторинг импортных кормов и констатирует, что выявленная ранее проблема несоответствия компонентного состава продукции заявленному на упаковке не снижает своей актуальности.
Продолжающаяся в этой части работа и проведенные инспекции в 12 странах подтверждают системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире производителей кормов для животных.
Так, исследования Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), проводимые в период с 10 апреля по 31 марта 2022 года, показали, что информация о составе корма на 27 упаковках из 73 проверенных не соответствовала действительности. На этикетках 59 образцов выявлено отсутствие сведений о видовой принадлежности животноводческих компонентов. «Россельхознадзор готов к конструктивному сотрудничеству с представителями отрасли и оперативной отработке поступающих от них предложений. При этом уровень контроля за кормовой продукцией снижаться не будет», — заключили в ведомстве.