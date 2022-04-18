В России появится система оптовых продуктовых рынков

Премьер рассказал, что помимо оптовых продаж будут созданы условия для розничной торговли. Благодаря этому, по словам Михаила Мишустина, «люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», а также получат широкий выбор продуктов. Он уточнил, что нужно будет скорректировать законодательство и внести изменения в национальные стандарты. Заняться этим председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом, передает ТАСС.
В начале апреля президент Владимир Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания. При этом он утверждает, что российский рынок обеспечен всеми необходимыми продуктами питания. Мишустин говорил, что Россия полностью обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой и маслом. По его данным, импортозамещение картофеля, молока и овощей выполнено на уровне 80%. Проблемы с поставками продуктов возникли на фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине.