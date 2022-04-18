15:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин объявил о стабилизации экономики России
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада.
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Он отметил, что курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется сильным платежным балансом. Товарные запасы в торговых сетях также восстанавливаются, а спрос пришел в норму, считает глава государства. Однако страна столкнулась с сильной инфляцией — к 8 апреля она достигла 17,5%, а рост цен на продукты составил 9,4%.
«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального Банка, мы знаем об этом очень хорошо, это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют как выросли цены. Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — сказал Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам. Он также поручил Центробанку и правительству доложить о мерах, которые необходимо принять, чтобы не допустить ухудшение экономического состояния россиян.
Путин добавил, что долгосрочная финансовая устойчивость России должна остаться ключевой целью российских властей. «Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике», — заключил он. Президент добавил, что в условиях спада кредитования бюджет должен поддержать экономику России и ее ликвидность. По его мнению, «возможности для этого есть».
Он отметил, что в новых условиях необходимо «продвигаться здесь гораздо более высокими темпами».
Глава государства также отметил, что правительство России поступило правильно, отказавшись от ручного регулирования цен на продукты, вместо этого предоставив «свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений».
С 24 февраля страны Запада ввели против России пять пакетов санкций в ответ на военную операцию на Украине. Санкции затронули банковский и военный сектор, международную торговлю, а также представителей российского бизнеса и власти.