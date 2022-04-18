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19:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко осталась недовольна заверениями Минпромторга о достаточном количестве гвоздей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко разочаровалась в реакции Минпромторга, который заявил, что в России производят достаточное количество гвоздей. Она сообщила, что ожидала анализа проблемы и поиска ее решения, а не «бравурного пресс-релиза». Дискуссия о гвоздях началась с момента, когда госпожа Матвиенко сообщила, что для нее стал открытием импорт в Россию гвоздей, несмотря на производство металла в стране.

«К моему глубокому сожалению, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно, и готовит бравурный пресс-релиз», — написала госпожа Матвиенко в своем Telegram-канале.

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По ее мнению, это неправильный подход. Спикер Совета федерации выразила надежду, что «столь поспешная» публикация Минпромторга была недоразумением. «Кто-то решил проявить инициативу и поторопился», — написала она.

«Хочется думать, что в это же самое время, когда писался пресс-релиз, в Министерстве промышленности и торговли грамотные и квалифицированные специалисты уже вовсю работали над соответствующими аналитическими материалами», — написала Валентина Матвиенко.

Глава Совета федерации пояснила, что гвозди — это собирательный образ, символ самого простого в производстве предмета, который можно условно заменить любым другим. По ее словам, ни одна страна не в состоянии обеспечить себя на 100% продукцией только собственного производства. Однако в России есть сферы, где страна может полностью закрыть свои потребности товарами, произведенными внутри страны, уверена госпожа Матвиенко.

Дарья Эрозбек

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