Как прошел первый день торговли наличными долларами и евро

В первый день возобновления продажи наличной валюты в коммерческих банках, 18 апреля, найти ее оказалось сложно. В отделениях крупных банков, которые обошли в разных районах Москвы корреспонденты «Ъ» (Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанк, Альфа-банк, РСХБ, Совкомбанк, «Зенит», Юникредит-банк и др.) валюты просто не оказалось. В ряде офисов сотрудники сообщили, что валюта должна появиться после 20 апреля, где-то говорили о следующей неделе, где-то предлагали конвертацию в валюту средств с собственного счета. Табло, на которых обычно в отделениях отражались курсы валют, в большинстве отделений были отключены или транслировали другую информацию.
В отделениях Сбербанка пояснили, что покупка валюты возможна только для клиентов «СберПремьер».
Вместе с тем в отделениях небольших банков, ближе к концу первой сотни, а также в отдельных обменных пунктах наличная валюта в объеме к продаже до $1 тыс. присутствовала. Но курс доллара там был около 100 ₽, а евро — примерно 110 ₽, что сравнимо с курсами серого и криптообменного рынков.
На Московской бирже в понедельник сделки с долларом заключались по 78,7−81 ₽/$, с евро — по 81,4−86 ₽/€.
В то же время ажиотажного спроса на покупку валюты также не наблюдалось: в десяти отделениях банков «Ъ» удалось встретить только двух клиентов, которые интересовались в кассах покупкой валюты. В крупном банке «Ъ» подтвердили, что спрос на наличные доллары и евро 18 апреля был «невысоким».
Отсутствие валюты в крупных банках объясняют несколькими основными причинами. Во-первых, согласно требованиям ЦБ, продать можно только тот объем валюты, который был приобретен с 9 апреля. То есть необходимо в автоматическом режиме выставить лимит на продажу долларов и евро по всем отделениям, «в противном случае банк тут же нарвется на предписание ЦБ». Это не самая тривиальная задача, уточнил один из собеседников «Ъ», поскольку нужно исключить вероятность одновременной продажи в разных отделениях двух сумм, из-за которых в результате будет превышен лимит.
Необходимо организовать такую систему бронирования сумм, чтобы оно опережало фактическую продажу на какое-то время, за которое можно будет в автоматическом режиме обнаружить превышение лимита. По словам источника «Ъ», небольшие банки с малым количеством отделений просто устанавливают лимиты вручную и делают их заметно ниже, чем сумма, которую они имеют право реализовать.
Согласно опросу банка «ФК Открытие», опубликованному в 18 апреля, следует, что 55% россиян не имеют запасов наличной валюты. Две трети из тех, у кого она есть, используют валюту «как подушку финансовой безопасности». Лишь 13% граждан готовы покупать валюту на черном рынке. При этом 47% россиян не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна, 16% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас, 15% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, столько же — из-за слишком высокого курса.
Официально крупные банки пока не готовы ставить точные сроки начала продажи наличной валюты. Росбанк выдает валюту с клиентских счетов «в пределах лимитов и доступных в рамках предписания валют, продажу наличной валюты клиентам банк пока не осуществляет, изучает возможность запуска таких операций», сообщили там. В ВТБ «технические вопросы покупки валюты пока прорабатываются». В Сбербанке лишь сказали, что клиенты могут приобрести в крупных отделениях банка доллары и евро «при условии их наличия в кассах».
[Валютный контроль] нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности.
Эльвира Набиуллинаглава ЦБ, на заседании Госдумы 18 апреля 2022 года
Возобновление операций продажи наличной валюты определено как возможность для банков и граждан, а небезусловное обязательство во избежание дефицита наличной валюты, и установлено ограничение относительно 9 апреля, отмечает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, но едва ли поступления наличных после этой даты были действительно масштабными. То есть разрешенной к продаже валюты может быть физически недостаточно.
«Очевидно, что большая часть населения либо уже аккумулировала валюту в наличных средствах дома, либо (меньшая часть) вывезла эту валюту в наличной форме за рубеж. “Держатели” наличной валюты сейчас будут воздерживаться от продажи валюты в банки, так как ожидают, что в условиях повышенной инфляции курс рубля к доллару снизится», — добавляет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Поэтому, полагает он, несмотря на разрешение ЦБ, стоит ожидать сохранения дефицита наличной валюты на рынке — «предложение может существенно вырасти только после смягчения санкций по этому направлению, что сейчас выглядит призрачно».
Полина Трифонова, Максим Буйлов