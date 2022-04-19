16:58 (мск), источник: Ведомости
Решетников: экономика РФ выдержала первый удар санкций
Российская экономика выдержала первый удар западных санкций, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Экономика выдержала первый удар санкций, мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Объемы покупки товаров длительного пользования, муки, сахара, растительного масла и соли на прошлой неделе сократились на четверть по сравнению с докризисным уровнем. Все это привело к восстановлению запасов товаров в розничных сетях до уровня середины февраля, добавил Решетников. Министр назвал ситуацию на рынке труда стабильной, но отметил, что за прошлую неделю сократилось число рабочих мест в «зоне риска».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России потребительский спрос пришел в норму после ажиотажа, который возник на фоне усиления западных санкций. По его словам, ситуация в экономике России также стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По итогам I квартала этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом, отметил Путин.
Западные страны начали вводить новые санкции против России после признания ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. Страны ввели ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт товаров из страны, закрыли свои границы для российского воздушного, морского и автомобильного транспорта, а также заморозили золотовалютные резервы ЦБ и активы нескольких банков. ЕС ввел уже пять пакетов санкций в отношении России и начал обсуждать шестой.