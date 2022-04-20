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10:15 (мск), источник: Известия

Ну и складно: запасов электроники в РФ хватит до лета

Как рынок будет справляться с сокращением ассортимента гаджетов.

Источник: Известия

Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до лета. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к вендорам и ритейлерам, а также эксперты. По их словам, прогноз справедлив в случае, если на технику не будет ажиотажного спроса и если в Россию довезут заказанные еще зимой партии товара. При этом некоторые собеседники допускают, что резервы кончатся только в августе-сентябре. Из-за проблем с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент гаджетов в магазинах может сузиться, подтвердили в ассоциации производителей и продавцов электроники РАЭК. Впрочем, в рамках параллельного импорта вполне реально ввозить в РФ достаточное количество продукции, добавили источники, близкие к ритейлерам.

Складские гримасы

Сформированных в России запасов импортных компьютеров и ноутбуков, предназначенных для розничных продаж, хватит до августа-сентября, сказал «Известиям» источник, близкий к одному из вендоров. Он добавил: это произойдет при условии, что до России довезут партии гаджетов, заказанных еще зимой и застрявших в Европе, а также если ритейл не накроет волна ажиотажного спроса на электронику.

По словам собеседника издания, новых отгрузок в Россию пока нет. Избежать дефицита компьютеров во второй половине года удастся, если в РФ заработает механизм параллельного импорта — тогда партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана, Узбекистана, сказал источник.

Запасов продукции на складах части производителей может хватить до лета, на 2−3 месяца, поделился своей оценкой другой собеседник, знакомый с менеджерами нескольких производителей.

Источник в одной из розничных сетей не исключил, что имеющихся у нее запасов iPhone и компьютеров Apple хватит до июня. Предсказать точно, когда закончатся гаджеты, проблематично — всё зависит от спроса, отметил он. Из-за роста цен, а также из-за того, что в конце февраля — начале марта спрос на электронику был ажиотажным, продажи в мае могут резко просесть, добавил источник.

У российских ритейлеров текущих остатков хватит до середины лета, каких-то позиций — до осени с учетом отпускного сезона и сезонного снижения спроса, отметили в еще одной компании.

Источник в другой розничной сети не исключил, что из-за ухода отдельных брендов и логистических сложностей ассортимент российских магазинов техники в перспективе может сократиться. Отдельные категории техники и электроники будет сложно заместить другими брендами за короткий срок, отметил он. Это, например, премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны и умные часы, игровые консоли и другие гаджеты отдельных марок, перечислил собеседник.

Минпромторг отслеживает ситуацию в торговых сетях, реализующих бытовую технику и электронику, сказали в ведомстве. По состоянию на 13 апреля в целом сформированы достаточные запасы холодильников (с морозильной камерой), стиральных машин, смартфонов, электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновок, газовых и электрических плит с духовками, отметили в пресс-службе министерства.

Прочность запаса

По словам представителя «М. Видео-Эльдорадо» Валерии Андреевой, сейчас ритейлер предпринимает меры, чтобы поддержать разнообразие ассортимента.

— Мы расширили доступную линейку смартфонов, ноутбуков, полностью обеспечили весь необходимый запас техники на летний сезон — кондиционеров, холодильников и морозильных камер, вентиляторов, водонагревателей, электрического транспорта и прочее, — отметила она.

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На Ozon запасов смартфонов и ноутбуков всех брендов в достатке, сказали в пресс-службе маркетплейса, отметив постепенную стабилизацию на рынке.

— Ряд поставщиков перестраивают или уже перестроили логистические цепочки. А модель маркетплейса позволяет нам успешно закрывать потребности покупателей в электронике за счет множества продавцов и широкого ассортимента, — отметили в компании.

Хотя товарный ассортимент сокращается, потребители не останутся без электроники, заверил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

— Мы регулярно получаем поставки от партнеров по многим товарным категориям, а наших складских запасов хватит на длительное время, — отметил он.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, запасов смартфонов хватит для уверенного удовлетворения потребностей розницы до середины мая-июня, столько же в достатке и ноутбуков.

— Хуже всего обстоят дела с бытовой техникой — в частности, встроенная исчезла почти полностью. Но есть и категории, в которых проблемы стоят не так остро. Например, аксессуаров для смартфонов и расходных материалов для множительно-копировальной техники в достатке примерно до конца года, а самих многофункциональных устройств — на 3−4 месяца, — оценил эксперт.

Параллельное пополнение

Сегодня основная проблема для отечественных и для международных производителей — это сложности с доставкой готовых товаров и компонентов, сказал «Известиям» представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов. Хотя большое количество бытовой техники производится в России, заводам нужны импортные комплектующие, а замены внутри страны нет, добавил он.

Помимо логистических сложностей, на ситуацию с поставками влияет и эпидемия СOVID-19. На отгрузки влияет, к примеру, локдаун в Шанхае, одном из крупнейших производственных и логистических центров Китая, отметил Антон Гуськов.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что в ведомстве работает оперативный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов. Кроме того, 3 марта ведомство открыло горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики для заказчиков грузов и транспортных компаний, отметили в пресс-службе министерства.

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Механизмы завоза техники в Россию, в том числе через третьи страны, могут быть наработаны к июню, рассчитывает Эльдар Муртазин. По его словам, получаемая в рамках параллельного импорта электроника будет мало отличаться от той, которая ввозилась с согласия производителей.

— Вопрос о запрете активации устройств, не предназначенных для российского рынка, пока не стоит, но ситуация на рынке и в мире сейчас непредсказуемая, — отметил эксперт.

Во всяком случае, китайские производители точно не будут заниматься этим, уверен собеседник «Известий», знакомый с менеджерами нескольких сотовых операторов.

Источник, близкий к одной из розничных сетей, назвал параллельный импорт вполне работоспособной схемой. Например, iPhone официально не продается в ряде стран Латинской Америки. Тем не менее смартфоны, импортируемые с Ближнего Востока, там работают, никто их не отключает, отметил он.

По словам собеседника, параллельный импорт в теории позволяет завозить миллионы гаджетов. Но регулярность таких поставок непредсказуема — например, у перекупщиков может не оказаться нужного количества товара, объяснил он.

Позитивным моментом введения параллельного импорта для пользователей может стать снижение цен, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Не секрет, что стоимость товаров в разных странах отличается. Ввоз гаджетов без ведома производителей позволит не следовать навязываемым ими ценовым политикам, сказал эксперт.

Риски, связанные с параллельным импортом, — это отсутствие гарантий со стороны производителя, фирменного сервиса и поддержки, невозможность подключить некоторые функции, перечислил Сергей Половников. Но невозможность приобрести официально поставляемый продукт нивелирует такие риски для потребителя, заключил он.

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