В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока

«Мы исходим из того, что если объем перевозимых грузов годовой у парома от 800 тысяч до 1 миллиона тонн, то примерно 20 плюс-минус судов нам понадобятся», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Алиханова, сейчас паромы загружены «достаточно серьезно» — на 80−100%.
«Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда», — рассказал Алиханов.
Глава региона отметил, что «имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду для внутреннего потребления и переработки».
«Это то, что мы отправляем в большую Россию и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий», — пояснил он.
По словам губернатора, этот общий товаропоток — примерно 20 миллионов тонн.
«Здесь назвать точное число паромов я не могу, потому что паромы бывают разные. Сейчас у нас на линии паромы ж/д и авто. Но у нас большая часть грузов — это сухие грузы, тот же цемент, зерно. Можно перевозить топливо не в цистернах, а через специальные суда. Поэтому какое количество окончательно нам понадобится, сказать достаточно сложно», — сказал Алиханов.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область — основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).