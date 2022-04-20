Число работников в простое в России увеличилось в 2,5 раза

«Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тыс. человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено», — рассказал замминистра на заседании в Госдуме экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в соцсфере (цитата по ТАСС).
Власти Москвы говорили, что около 200 тыс. сотрудников иностранных компаний в городе могут потерять работу. В HeadHunter допускали, что на фоне военной операции на Украине безработица может вырасти до 5,7−7,5% или до уровня 2009 года. Центр стратегических разработок считает, что до конца текущего года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, а уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1−7,8%.