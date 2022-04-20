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11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Число работников в простое в России увеличилось в 2,5 раза

В России около 98 тыс. работников предприятий находятся в простое, что в 2,5 раза больше, чем в начале марта, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, массовые увольнения в стране не фиксируются.

Источник: Агентство «Москва»

«Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тыс. человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено», — рассказал замминистра на заседании в Госдуме экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в соцсфере (цитата по ТАСС).

Власти Москвы говорили, что около 200 тыс. сотрудников иностранных компаний в городе могут потерять работу. В HeadHunter допускали, что на фоне военной операции на Украине безработица может вырасти до 5,7−7,5% или до уровня 2009 года. Центр стратегических разработок считает, что до конца текущего года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, а уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1−7,8%.

Лаура Кеффер

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