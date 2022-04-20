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14:42 (мск), источник: Ведомости

ЦБ продлил льготный период для банков в СБП на два года

Совет директоров Банка России продлил действие нулевых тарифов для кредитных организаций при переводах граждан через систему быстрых платежей (СБП). Такие тарифы будут действовать до 1 июля 2024 г.

Источник: РИА "Новости"

Аналогичная льгота установлена для переводов граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. «Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», — говорится в сообщении регулятора.

По действующему тарифу граждане могут бесплатно переводить через СБП 100 000 ₽ в месяц, свыше этой суммы комиссия банка не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1500 ₽

На фоне санкций Банк России и правительство расширяют меры поддержки, касающиеся СБП. 2 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении программы компенсаций предпринимателям расходов на использование СБП до 1 июля 2022 г. В рамках этой программы малому и среднему бизнесу компенсируют банковские комиссии за осуществленные гражданами покупок.

17 марта Банк России сообщил о повышении предельной суммы одной операции в СБП с 600 000 до 1 млн руб. с 1 мая 2022 г.

СБП была запущена в России 28 января 2019 г. К системе подключено около 200 банков, и она позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.

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