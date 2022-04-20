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16:44 (мск), источник: ТАСС

VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт ВКонтакте»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. VK поможет малому и среднему бизнесу быстрее и проще привлекать новых клиентов через программу «Быстрый старт ВКонтакте». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе соцсети.

«VK запускает программу помощи малому и среднему бизнесу, чтобы предприниматели могли успешно развивать свое дело в интернете. “Быстрый старт ВКонтакте” включает дополнительные меры поддержки МСП: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой. Программа поможет быстрее и проще начать привлекать новых клиентов и увеличивать продажи в новых условиях», — рассказали в пресс-службе VK.

Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей.

Предприниматели стали активнее развивать бизнес в соцсети: за март более 600 тыс. МСП начали вести свое дело «ВКонтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса.

Например, за месяц более 280 тыс. сообществ стали использовать «Магазин ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг.

В «Быстром старте ВКонтакте» можно выбрать одну из двух опций программы: базовую и максимальную. Базовая позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. Максимальная опция увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах «ВКонтакте», включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети. «Быстрый старт ВКонтакте» продлится три месяца.

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