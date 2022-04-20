VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт ВКонтакте»

«VK запускает программу помощи малому и среднему бизнесу, чтобы предприниматели могли успешно развивать свое дело в интернете. “Быстрый старт ВКонтакте” включает дополнительные меры поддержки МСП: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой. Программа поможет быстрее и проще начать привлекать новых клиентов и увеличивать продажи в новых условиях», — рассказали в пресс-службе VK.
Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей.
Предприниматели стали активнее развивать бизнес в соцсети: за март более 600 тыс. МСП начали вести свое дело «ВКонтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса.
Например, за месяц более 280 тыс. сообществ стали использовать «Магазин ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг.
В «Быстром старте ВКонтакте» можно выбрать одну из двух опций программы: базовую и максимальную. Базовая позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. Максимальная опция увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах «ВКонтакте», включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети. «Быстрый старт ВКонтакте» продлится три месяца.