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16:24 (мск), источник: ТАСС

Минстрой предложил отменить оплату отопления летом с 2024 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предложил не позднее 2024 года повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года. Исключение составит только Москва, следует из проекта постановления правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом постановления предусматривается повсеместный переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода (за исключением города Москвы), который должен быть завершен до 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого времени региональные власти смогут сами выбрать оптимальное время для перехода, а также дату начала применения нового порядка оплаты: с начала отопительного периода или с начала следующего календарного года. При этом регионы должны будут принять решения в отношении всех или отдельных муниципалитетов заблаговременно — не менее чем за три месяца до начала применения нового порядка расчета, то есть не позднее 1 октября 2023 года.

Предполагается, что корректировка платы за отопление может быть предъявлена гражданам до 1 июня года, следующего за годом принятия решения о корректировке. Кроме того, предлагается предоставить россиянам беспроцентную рассрочку на три месяца на оплату размера корректировки в заявительном порядке.

Такие изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и платить за фактически потребленное отопление.

Кроме того, это даст видимый экономический эффект при реализации энергоэффективных мероприятий, подчеркивается в пояснительной записке. По данным Минстроя, ежегодная корректировка платы за отопление при оплате в течение календарного года является одной из наиболее острых тем обращений россиян.

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