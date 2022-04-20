Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay

Собеседник, близкий к Сбербанку, сообщил, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече, поэтому «Сбер» не будет выпускать эти карты. О том, что Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты платежных систем «Мир» и UnionPay, кредитная организация сообщала 6 марта. Заявление было сделано за месяц до того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции США.
Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали или уже работали над этим Альфа-банк, «Открытие», ВТБ. Промсвязьбанк, который выпускал карты UnionPay еще до попадания под санкции, перестал это делать, рассказали в call-центре кредитной организации.
Три источника РБК в банках утверждают, что эти кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы.
Еще два поясняют, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин. «Проект пока временно на паузе, официально не подтверждают связь именно с санкциями, говорят, что на паузе до дальнейших распоряжений», — сказал один из них.
Совкомбанк также хотел начать выпуск карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался от этих планов, из-за того что использование любых карт подсанкционных банков за границей бесперспективно, рассказал источник на платежном рынке.
Он уточнил, что банки из стран, которые ввели санкции в отношении российских кредитных организаций, не обслуживают их карты вне зависимости от платежной системы.
РБК направил запрос в кредитные организации и в UnionPay. С теми банками, которые под санкции не попали, платежная система продолжает сотрудничество, говорит один из источников.
Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России с 10 марта. Из-за этого держатели их карт не могут расплачиваться ими за границей. Еще раньше они отключили свои карты в банках, которые попали под санкции. Из-за этого российские кредитные организации начали рассматривать выпуск UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard.
Впрочем, эти карты не смогут в полной мере заменить Visa и Mastercard, писал раньше РБК — их выпуск значительно дороже, а оплату такими картами принимают не все торговые точки.
Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие» находятся под самыми жесткими блокирующими санкциями США. Они внесены в SDN-лист — это означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США, а также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними.
Платежная система UnionPay «сама может определять, с какими банками работать, а с какими нет — здесь за ней сохраняется оценка личных рисков, которые могут потенциально возникнуть, но не факт, что они будут», говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
«Если российские банки, с которыми могла бы сотрудничать Union Pay, находятся под западными санкциями, то в теории страны западного мира могут обратить внимание на деятельность китайской платежной системы, но не факт, что они смогут каким-либо образом воздействовать в данной ситуации на ее деятельность напрямую, поэтому, скорее всего, это могут быть санкции так называемого вторичного порядка за взаимодействие с юридическими лицами из санкционного списка», — допускает юрист.
В теории, по его словам, они могут попытаться ограничить работу китайской платежной системы либо запретить западным компаниям работать с данной платежной системой или с китайскими банками-эмитентами, а это уже довольно серьезные риски для UnionPay.