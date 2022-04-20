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19:47 (мск), источник: © РИА Новости

Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Цена на сахар-песок в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата.

Источник: © РИА Новости

За предыдущий отчетный период, со 2 по 8 апреля он дорожал в среднем на 0,94%, а с начала года — на 52,98%. Как уточнило ведомство, в 46 регионах за указанный период цена на этот товар снизилась на 0,2−4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 — выросли на 0,1−5,6%.

Согласно ранее опубликованным материалам Росстата, сахар перестал дешеветь в конце февраля 2021 года, точнее — в период с 25 февраля по 1 марта, после девяти недель непрерывного снижения цен, которое стало следствием целого комплекса мер, предпринятых тогда властями, в частности — соглашений о стабилизации цен.

В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации, крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.

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