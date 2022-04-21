Минтруд компенсирует работодателям расходы на оплату временной занятости

Министерство труда и социальной защиты России намерено в условиях санкционного давления компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, передает ТАСС.
«В условиях введения внешнего санкционного давления Минтрудом России разрабатываются дополнительные мероприятия по поддержке занятости населения и рынка труда. В частности, по организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, что позволит сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы граждан», — говорится в ответе Минтруда.
Согласно документу, для работодателей предусматривается компенсация расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также материально-техническое обеспечение работ. Размер выплаты на одного работника в месяц буден равен размеру одного МРОТа, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
В 2021 году МРОТ составлял 12 792 ₽. 1 января 2022 года эта сумма выросла до 13 890 ₽.
С конца февраля после введения санкций странами Запада работу в России прекратили десятки иностранных компаний. Только «Макдоналдс», который решил временно закрыть все свои 850 ресторанов в России, оценил число сотрудников в 62 тыс. человек. Пока компания будет выплачивать им зарплату. Шведская компания IKEA также обещала «оказывать поддержку» всем 15 тыс. своих сотрудников.
После появления сообщений об уходе зарубежных компаний пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что «не миллионы людей останутся без работы, а меньше». Он назвал обеспечение социальной стабильности в этом ключе приоритетным вопросом правительства.
17 марта правительство решило направить на поддержку занятости 40 млрд руб., из них 25,5 млрд руб. уйдут на создание временных вакансий и организацию оплачиваемых общественных работ, 7 млрд руб. — на реализацию региональных программ занятости и 6 млрд руб. — на обучение безработных.
28 марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работодатели уведомили Минтруд о планах сократить примерно 50 тыс. сотрудников, в то время как всего по найму в стране работают около 55 млн граждан. «Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется», — сказал он.