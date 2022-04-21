Набиуллина допустила снижение ставки на ближайших заседаниях

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», — сказала она во время выступления в Госдуме.
Набиуллина добавила, что российская экономика должна структурно перестроиться. По ее мнению, изменения обязательно затронут финансовую сферу, которая «должна переориентироваться на выполнение задачи перед экономикой». Глава Центробанка дополнила, что экспортерам необходимо искать новые рынки сбыта, а импортерам — новых поставщиков.
Эльвира Набиуллина также сообщила, что Центробанк будет работать над расширением присутствия карт российской платежной системы «Мир» за границей. Она напомнила, что на данный момент их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
В последние недели в России снижается инфляция, несмотря на санкции, введенные Западом. Также Росстат фиксирует снижение цен на некоторые товары, которые в феврале и марте значительно подорожали.