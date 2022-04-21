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14:33 (мск), источник: © РИА Новости

Японии предрекли «лесной шок» из-за антироссийских санкций

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Введенное на днях эмбарго на поставки различных товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по японской строительной отрасли, пишет газета Sankei Shimbun.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняет автор материала, под запрет попала продукция общей суммой порядка 160 миллионов долларов, что составляет всего около процента от общего объема импорта в прошлом году (15,5 миллиарда долларов).

Однако, несмотря на это, у Японии все же могут возникнуть проблемы, в частности на рынке жилья, поскольку в строительстве весьма активно используется российская древесина, импорт которой ограничили.

В прошлом году страна уже столкнулась с «лесным шоком», когда из-за острого дефицита материалов произошло их резкое подорожание. «По данным японского Агентства лесного хозяйства, импорт древесины в Японию в прошлом году составил в стоимостном выражении около 120 миллиардов долларов, из которых на долю России приходилось 5,1 процента. Десять лет назад эта доля равнялась 4,5 процента. В Агентстве признают, что “великая лесная держава” Россия постепенно завоевывает все большее место на японском рынке древесины», — отмечается в статье.

Автор также подчеркнул, что ограничения, по сути, еще в марте ввела сама Москва, их последствия ощущаются на рынке.

Как заявили представители японских компаний, запасов российской строительной древесины в стране хватит на три месяца, затем придется искать, чем «латать эту дыру».

Некоторые фирмы обратились к поставщикам из Северной Америки и Европы, однако последняя сама импортирует весьма большой объем материалов из России и вряд ли станет делиться. Из-за нестабильного импорта акции многих компаний резко упали, и по прогнозам Японии светит очередная волна «лесного шока», подытоживается в статье.

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