В Европе и США зафиксировали вспышку острого гепатита у детей Чем он вызван, до сих пор неизвестно
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
20:24 (мск), источник: РБК

Чубайс покинул совет директоров АФК «Система»

Чубайс по своему желанию покинул совет директоров АФК «Система» и «Электрозавод», в компании он пришел в 2020 и 2021 годах. Ранее он ушел с поста спецпредставителя президента. Источники РБК говорили, что он уехал с женой в Турцию.

Источник: РИА "Новости"

Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул совет директоров АФК «Система» по собственному желанию, сообщили РБК в компании.

Чубайс также вышел из состава совета директоров принадлежащей АФК «Система» компании «Электрозавод». Членом совета директоров первой организации он стал в июне 2020 года, в совет директоров второй вошел в марте прошлого года.

Список членов директоров АФК «Система» на сайте компании был недоступен на момент подготовки материала. На сохраненной в кэше версии страницы говорится, Чубайс выступал в совете в качестве независимого директора. Он также входил в комитет по устойчивому развитию и связям с инвесторами.

В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны из-за позиции по Украине. Двое его знакомых сообщили РБК, что тот уехал в Стамбул вместе со своей женой Авдотьей Смирновой. В Кремле тогда подчеркнули, что Чубайс покинул должность по собственному желанию. «Уехал, не уехал — это его личное дело», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Материал дополняется.

 Реакция Кремля на слова Киева об ударе по Крымскому мосту
Путин объяснил приказ отменить штурм «Азовстали»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь