Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул совет директоров АФК «Система» по собственному желанию, сообщили РБК в компании.
Чубайс также вышел из состава совета директоров принадлежащей АФК «Система» компании «Электрозавод». Членом совета директоров первой организации он стал в июне 2020 года, в совет директоров второй вошел в марте прошлого года.
Список членов директоров АФК «Система» на сайте компании был недоступен на момент подготовки материала. На сохраненной в кэше версии страницы говорится, Чубайс выступал в совете в качестве независимого директора. Он также входил в комитет по устойчивому развитию и связям с инвесторами.
В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны из-за позиции по Украине. Двое его знакомых сообщили РБК, что тот уехал в Стамбул вместе со своей женой Авдотьей Смирновой. В Кремле тогда подчеркнули, что Чубайс покинул должность по собственному желанию. «Уехал, не уехал — это его личное дело», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.