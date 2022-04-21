Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации

«По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений», — сказал Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
Он сказал, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. «С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран», — сказал он.
Слова Зеленского передавались в переводе на английский язык, он участвовал в мероприятии по видеосвязи.
Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30−50%. Как заявил он, «предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери» в результате российской спецоперации превышают 560 млрд долларов.
«Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.