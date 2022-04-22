МВФ предсказал потерю Россией места в топ-6 экономик мира из-за санкций

Индонезия в 2024 году опередит Россию по доле в мировой экономике, следует из обновленных 19 апреля прогнозов Международного валютного фонда (МВФ), изученных РБК.
Согласно прогнозу фонда, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП (показатели рассчитаны по паритету покупательной способности (ППС), позволяет сопоставлять ВВП разных стран с поправкой на курсы валют) опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го, а в 2024 году — до 2,52%. Доля Индонезии в глобальном ВВП в том же году вырастет до 2,61%.
По итогам 2021 года Россия по-прежнему занимала позицию шестой по величине экономики мира, уступая только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.
Однако текущие проектировки МВФ, учитывающие спад реального ВВП России на 10,6% в сумме за 2022−2023 годы, подразумевают, что Индонезия вытеснит Россию на седьмую строчку.
Разница с предыдущим прогнозом
Горизонт апрельского прогноза МВФ заканчивается 2027 годом, когда доля России в мировой экономике может снизиться до 2,34%. Прежний прогноз МВФ, опубликованный в октябре, ограничивался 2026 годом и предполагал, что к этому времени доля российского ВВП в общемировом будет составлять 2,84% (на 0,4 п.п. больше, чем ожидается сейчас). При прежнем прогнозе Россия сохраняла шестое место в мире по размеру экономики. По данным МВФ, своего пика доля России в глобальной экономике достигала в 2008 году на уровне 3,68%.
В 2019 году, до пандемии COVID-19, МВФ уже прогнозировал, что Индонезия обгонит Россию по ВВП по паритету покупательной способности. Однако более уверенное, чем ожидалось, прохождение российской экономикой пандемии (в 2020 году ее ВВП сократился лишь на 2,7%, а в 2021-м вырос на 4,7%) нивелировало тот прогноз. Теперь он снова становится актуальным в связи с санкционным кризисом.
В 2018 году президент Владимир Путин говорил, что Россия близка к тому, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира по ППС.
На тот момент министр экономики Максим Орешкин (сейчас помощник президента) объяснял, что если за период до 2024 года рост российской экономики превысит на 4% рост экономики Германии, то Россия войдет в топ-5 экономик.
Текущие оценки по российской экономике
МВФ отмечает, что в базовом сценарии российская экономика сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в 2023-м. Жесткие торговые и финансовые санкции и нефтегазовое эмбарго со стороны ряда государств, включая США, «окажут суровое воздействие на российскую экономику», считает институт. Финансовая изоляция и потеря доверия инвесторов «приведут к существенному спаду частных инвестиций и потребления, который лишь частично будет компенсирован бюджетными расходами».
Российские власти пока официально не представляли прогноз по ВВП. Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин 12 апреля говорил, ссылаясь на предварительные оценки Минфина и Минэкономразвития, что ВВП по итогам 2022 года упадет на 10% или более.
Согласно обновленному прогнозу МВФ, физический объем российского товарного экспорта (то есть без учета стоимостных изменений) в 2022 году упадет на 17,2% к предыдущему году, но физический объем импорта снизится еще сильнее — на 25,4%. В 2023 году эти объемы экспорта и импорта останутся примерно на том же уровне, что и в 2022-м.
Благодаря хорошей ценовой конъюнктуре сырьевых рынков (которая сама по себе обеспечена фактором боевых действий на Украине) и сжатию импорта профицит текущего счета России по итогам 2022 года прогнозируется МВФ на уровне $227 млрд (рекорд). РБК уже писал, что, по оценкам различных экономистов, положительное сальдо текущего счета может достичь $200−250 млрд в 2022 году. Однако уже к 2024 году профицит снизится до $90,6 млрд, прогнозирует МВФ.
«До санкций значительная часть накопления внешних активов происходила через резервы Банка России. Но, поскольку ЦБ теперь под санкциями, накопление иностранных активов — обратная сторона профицита текущего счета — перешло к неподсанкционным структурам [банки, не входящие в списки блокирующих санкций ЕС и США]», — отмечает Институт международных финансов (IIF) в обзоре от 21 апреля.
Согласно результатам опроса ЦБ среди 27 экономистов из различных организаций (представлен 21 апреля), экспорт товаров и услуг из России в 2022 году снизится на 12% к 2021 году — до $484 млрд. Однако импорт товаров и услуг сократится куда существеннее — почти на 30%, до $266 млрд. В последующие годы импорт будет оставаться на пониженном уровне в $288−308 млрд (по сравнению с показателем $379 млрд в 2021 году), следует из опроса ЦБ. Однако по этим показателям «диапазоны представленных аналитиками прогнозов остаются беспрецедентно широкими», отмечает Банк России.
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