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01:52 (мск), источник: ТАСС

Боррель: страны ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из России

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран — участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Об этом заявил в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник: Reuters

«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — приводит его слова газета Le Figaro. Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

Боррель заявил в этой связи, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из РФ после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине.

По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас Еврокомиссия рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти, но только начиная с определенного объема.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

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