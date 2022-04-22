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03:46 (мск), источник: РБК

Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку

Лицензия будет действовать до конца мая, власти Британии выдали ее, чтобы «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

Источник: Агентство «Москва»

Власти Великобритании выдали попавшему под санкции Газпромбанку лицензию, которая позволяет проводить платежи банку и его «дочкам» в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз, свидетельствуют данные на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI).

В документе говорится, что лицензия вступает в силу с 21 апреля, ее срок истекает 31 мая. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Цель документа — «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

Британские власти ввели санкции против Газпромбанка 20 марта. под ограничения попали также Альфа-банк, Россельхозбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Сбербанк и другие финансовые организации.

Газпромбанк задействован в схеме оплаты газа в рублях, которая действует с 1 апреля. Согласно указу о расчетах в рублях за поставки природного газа в страны, которые российские власти считают «недружественными» (в перечень попали Великобритания, все страны ЕС, США, Канада и другие), компании из западных стран должны открыть счета в российских банках.

Страны G7 и Евросоюза заявили, что не будут оплачивать газ рублями. При этом французский министр экологического перехода Барбара Помпили сообщила 1 апреля, что возможность платить за газ в евро сохранилась. Страны, покупающие газ у России, проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.

Наталия Анисимова

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