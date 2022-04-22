Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России

Начавшийся спад в российской экономике при любых сценариях превзойдет по масштабу и продолжительности «коронакризисный» провал 2020 года, уровень неопределенности по поводу экономической динамики необычайно высок, говорится в свежем выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды». Обзор готовит департамент исследований и прогнозирования ЦБ, его мнение может не отражать официальную позицию регулятора.
«Структурная трансформация» экономики в условиях санкционных ограничений будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей; сектора, использующие наиболее современные иностранные технологии или достигшие высокого уровня цифровизации, рискуют пострадать сильнее других, утверждает департамент Банка России. На этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в фазу структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса российская экономика войдет уже во втором — начале третьего квартала.
В частности, аналитики ЦБ поднимают вопрос о производстве высокотехнологичной продукции, обязательно встроенном в глобальные производственные цепочки. «Поэтому даже высокая степень локализации производства может не помочь, в случае если недостающие компоненты уникальны и не могут быть легко заменены на продукцию другого производителя», — констатируют в ЦБ, указывая, что в зоне риска находятся машиностроение и электронная промышленность.
Набиуллина 21 апреля объяснила, что даже более простые отрасли с высокой степенью локализации, такие как швейное производство, могут пострадать из-за нарушений производственной цепи.
«Например, пуговицы. Их много где делают. Но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, [перестройка] логистики может занимать до нескольких месяцев. То же самое, например, с бумажной промышленностью: древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но [на это] тоже нужно время», — сказала она.
Более низкие потенциальные темпы роста
Еще одной характеристикой нынешнего кризиса, по мнению аналитиков Банка России, будет снижение потенциального ВВП России (это максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей). До пандемии в ЦБ оценивали потенциальный рост ВВП России в 1,5−2%, однако в минувшем сентябре Набиуллина говорила, что «с учетом реализации структурных мер правительства» потенциальный темп в ближайшие годы составит от 2 до 3%.
Уменьшение потенциального ВВП (авторы бюллетеня не уточняют, с какого оценочного уровня) будет обусловлено двумя основными причинами: снижение физических объемов экспорта и потеря эффективности и добавленной стоимости «в результате частичного переключения на менее качественный и более дорогой импорт».
В более долгосрочной перспективе невозможно однозначно судить, замедлятся или ускорятся темпы роста потенциального ВВП России, указывают в ЦБ. Одним из факторов, от которых это будет зависеть, станет способность «импортировать или быстро реплицировать зарубежные технологии, а также создавать свои технологии».
Макроэкономический департамент ЦБ предполагает, что структурная трансформация российской экономики будет проходить через следующие этапы:
Адаптация: поиск альтернативных поставщиков, использование запасов (в том числе финансовых), нарастание проблем из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания. На этом этапе государство должно принять на себя часть финансовых рисков, эффективной мерой общей поддержки послужат снижение налогов для бизнеса и дерегулирование, считают в ЦБ.
Первичная подстройка к новым условиям: на этом этапе (до конца года) могут проявиться вторичные негативные эффекты спада — через спрос, рынок труда и т. д. Резкого роста производства замещающей продукции на данном этапе ждать не стоит, предупреждают в ЦБ. Импульс к росту получат ремонтные и сервисные предприятия.
«В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и “челночного” малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», — считают авторы обзора.
«Челночный» бизнес получил развитие в 1990-е годы в России и странах СНГ. Под этим подразумевается ввоз потребительских товаров физическими лицами для продажи в розницу или мелким оптом. Прямого статистического наблюдения за таким импортом в то время не велось. Его крупнейшими направлениями в Россию были Китай и Турция, писали исследователи ВШЭ. После финансового кризиса 1998 года торговля начала сокращаться.
«Обратная индустриализация»: индустриализация на основе менее передовых технологий. Производство техники и технологий увеличится, но на более низком технологическом уровне. Занятость в импортозамещающих отраслях будет увеличиваться, а производство — расти опережающими другие отрасли темпами. В то же время важным последствием станет снижение экологичности производства.
Завершение структурной перестройки: на этом этапе возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, однако в целом новое равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе. Дальнейшая экономическая динамика станет определяться такими переменными, как величина технологического отставания от других стран, возможности масштабного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, пропорции между государственным и частным секторами экономики, доля сырьевой ренты в бюджете, повышение или понижение налоговой нагрузки, развитие человеческого капитала и т. д. «В результате того или иного сочетания этих факторов и их взаимодействия между собой потенциальные темпы роста могут оказаться как выше, так и ниже уровня последнего десятилетия, оцениваемого чуть ниже 2%», — указывают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.