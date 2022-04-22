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13:07 (мск), источник: РБК

WSJ узнала о росте поставок нефти из России в «неуказанные пункты»

В апреле около 40% поставок российской нефти танкерами отправлялись с пометкой «пункт назначения неизвестен», узнала WSJ. По данным издания, речь может идти об отработанной схеме обхода санкций, которую использовал Иран.

Источник: РИА "Новости"

Россия нарастила поставки нефти танкерами на европейском направлении до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей в сутки в марте, со ссылкой на данные сервиса TankerTrackers сообщила The Wall Street Journal. Об увеличении объема экспорта нефти говорят и данные аналитической компании Kpler. По ее подсчетам, поставки российского сырья в апреле выросли до 1,3 млн с 1 млн баррелей в сутки в середине марта.

Однако теперь нефть из российских портов все чаще направляется танкерами с пометкой «пункт назначения неизвестен», пишет WSJ.

По данным издания, доля таких поставок в апреле составила 40%. С начала месяца таким образом были отгружены более 11 млн баррелей — больше, чем в какую-либо одну страну.

Это может говорить об использовании тех же схем, что позволяли обходить санкции Ирану и Венесуэле, предположили авторы статьи. В таких случаях нефть доставлялась на более крупные танкеры, где ее смешивали с другой. Теперь же на рынке предлагаются такие новые сорта нефтепродуктов, как «латвийская смесь» и «туркменская смесь», но с пониманием того, что они содержат «значительное количество российской нефти», пишет издание со ссылкой на трейдеров.

Евросоюз, в отличие от США, пока не ввел эмбарго на поставки российской нефти: страны-участницы не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Некоторые из них обещали наложить вето на возможный запрет поставок российского сырья, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным Figaro, речь идет о Германии, Австрии и Венгрии, а в поддержку эмбарго выступают Польша и Франция.

В свою очередь президент России Владимир Путин на фоне западных санкций поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа. Речь идет о реализации инфраструктурных проектов: железнодорожных, трубопроводных, портовых, — которые, по словам президента, «уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки — на юг и на восток». При этом нужно предусмотреть и строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири, отметил он.

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