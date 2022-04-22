14:29 (мск), источник: Газета.Ру
На Сясьском ЦБК рассказали об «облегчении» после ухода Zewa с российского рынка
Производитель товаров личной гигиены Essity, который владеет марками Zewa, Libresse и Libero, сообщил о своем уходе из России.
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Главный технолог одного из крупнейших производителей туалетной бумаги Сясьского бумажно-целлюлозного комбината Денис Головчанский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что из-за жесткой конкуренции между производителями, российским компаниям будет легче от ухода Zewa с рынка. При этом он выразил надежду, что дефицита продукции не будет.
«Если бы Zewa ушла, это было бы проблемой лет 5 назад. Потому что было три основных игрока: Zewa, Сыктывкар и мы. Сейчас этот рынок перенасыщен, просто всем полегче станет и все. Тут все было очень плотно. Если кто-то отваливается сейчас, то это даже хорошо. В последние несколько лет открылось много предприятий, и на предприятиях открылись новые линии и мощности. Поэтому я проблем не вижу. Просто всем полегче станет. И дефицита, я надеюсь, не будет», — сказал он.
22 апреля шведский производитель товаров личной гигиены Essity, который владеет марками Zewa, Libresse и Libero, заявил о своем уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса».
«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — отмечает глава компании Магнус Грот, комментируя отчет за первый квартал текущего года.