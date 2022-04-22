ЕС предложил варианты оплаты российского газа без нарушения санкций

Еврокомиссия подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с европейским санкционным режимом. С документом от 21 апреля, в котором содержатся разъяснения Еврокомиссии по вопросу оплаты российского газа, ознакомился РБК.
Почему ЕС счел указ об оплате газа нарушающим санкции
Компании ЕС могут законно исполнять требования российского президентского указа № 172 о порядке оплаты газовых поставок, только если это не идет вразрез с нормами санкционных регламентов ЕС в отношении России, впервые утвержденных в 2014 году, подчеркивает Еврокомиссия. В середине апреля Bloomberg и Politico сообщали со ссылкой на непубличную предварительную юридическую оценку ЕС, что схема, на которой настаивает Россия, будет равносильна обходу действующих санкций.
По мнению регулятора, процедура обязательной конвертации евро или долларов, перечисленных европейскими импортерами на специальный валютный счет в Газпромбанке, в рубли с последующим перечислением на специальный рублевый счет и переводом этого платежа на счет «Газпрома» в Газпромбанке может квалифицироваться как валютный заем этому банку от европейской компании. Секторальными санкциями 2014 года европейцам запрещено предоставлять Газпромбанку и ряду других российских банков новые кредиты сроком более 30 дней.
«Процесс конвертации может занять неопределенно долгое время, в течение которого иностранная валюта будет целиком находиться в руках российских властей», — считает Еврокомиссия.
Кроме того, в Брюсселе опасаются, что схема оплаты также позволит вовлечь Банк России «посредством ряда транзакций, связанных с управлением активами и резервами Центробанка России, что запрещено европейскими санкциями».
В указе об оплате газовых поставок говорится, что Газпромбанк будет продавать валюту, полученную от иностранного покупателя, на организованных торгах на Мосбирже. Однако у совета директоров Банка России есть полномочия определять иной порядок продажи иностранной валюты. ЦБ с 1 апреля также определил режим специальных банковских счетов для расчетов за газ с иностранными импортерами. РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ.
Какие компромиссные варианты предлагает ЕС
Еврокомиссия утверждает, что даже после утверждения российского указа об оплате газа в рублях остаются варианты, как рассчитываться за поставки российского газа, не нарушая европейских санкций.
Во-первых, в самом указе предусмотрены исключения: правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может выдать отдельные разрешения на продолжение расчетов в иностранных валютах.
Европейские компании могут попросить российскую сторону об исполнении обязательств по оплате газа так же, как это делалось до указа, отмечает регулятор ЕС. «Указ не воспрещает оплату в соответствии с ограничительными мерами ЕС. Однако процедура предоставления исключений из требований указа пока не ясна», — говорится в документе.
Во-вторых, европейские компании могут переводить евро или доллары на специальный счет в Газпромбанке и при этом сделать «четкое заявление», что на этом их платежное обязательство считается исполненным.
Но для этого понадобится получить подтверждение от российской стороны, что такой порядок допустим в рамках указа № 172, указывают в Брюсселе. Сейчас из текста указа следует, что обязательство по оплате иностранным покупателем поставки газа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, на рублевый счет «Газпрома» в Газпромбанке.
РБК направил запросы в «Газпром», Газпромбанк, а также в правительство, где запрос переадресовали в Минфин.
«Действительно, указ № 172 устанавливает иной порядок проведения выплаты, однако в постановлении № 295 указано, что все заявления в подкомиссию [по выдаче разрешений на сделки с нерезидентами] подаются органом, отвечающим за такие решения, в данном случае таким органом выступает Минэнерго России. На текущий момент таких заявок не поступало. Подкомиссия обеспечит оперативное рассмотрение рекомендаций Минэнерго в рамках своей работы», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. РБК направил запрос в Минэнерго. В аппарате вице-премьера Александра Новака, курирующего ТЭК, от комментариев отказались.