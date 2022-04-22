Bloomberg: санкции США привели к неразберихе на мировом рынке алмазов

По сведениям источников агентства, трейдеры в Антверпене и Дубае (одни из крупнейших центров по торговле алмазами), а также производственные предприятия в Индии потратили две недели на консультации с юристами по поводу того, что означают американские санкции против «Алросы», и как они могут продолжить покупать драгоценные камни у компании.
Между тем, утверждает Bloomberg, поток алмазов из России в индийский город Сурат, где сосредоточены предприятия по огранке и полировке алмазов, прекратился, потому что банки Индии «не могут или не хотят проводить платежи».
Сбои в поставках привели к росту цен на алмазы, в частности стоимость небольших камней, на которых специализируется «Алроса», начала расти на прошлой неделе.
Согласно информации источников Bloomberg, делегация алмазодобывающей компании посетила Индию в начале этой недели и провела встречи с трейдерами, чтобы обсудить способы облегчения продаж.
Министерство финансов США 8 апреля ввело санкции в отношении группы «Алроса» и установило для своих сограждан срок завершения сделок с ней до 7 мая, а с ее американским подразделением Alrosa USA, Inc. — до 7 июня. Как сообщала газета The Economic Times, ограничения привели к сокращению работы предприятий по огранке и полировке алмазов в городах Сурат, Саураштра и Бхавнагар (штат Гуджарат) в Индии из-за перебоев с поставками сырья из России.
«Алроса» входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы. Ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором участие «Алросы» составляет 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.