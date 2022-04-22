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20:13 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: санкции США привели к неразберихе на мировом рынке алмазов

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Санкции США против российской алмазодобывающей компании «Алроса» вызвали хаос на мировом рынке алмазов, так как трейдеры и предприятия по обработке драгоценных камней вынуждены искать способы обхода рестрикций. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям источников агентства, трейдеры в Антверпене и Дубае (одни из крупнейших центров по торговле алмазами), а также производственные предприятия в Индии потратили две недели на консультации с юристами по поводу того, что означают американские санкции против «Алросы», и как они могут продолжить покупать драгоценные камни у компании.

Между тем, утверждает Bloomberg, поток алмазов из России в индийский город Сурат, где сосредоточены предприятия по огранке и полировке алмазов, прекратился, потому что банки Индии «не могут или не хотят проводить платежи».

Сбои в поставках привели к росту цен на алмазы, в частности стоимость небольших камней, на которых специализируется «Алроса», начала расти на прошлой неделе.

Согласно информации источников Bloomberg, делегация алмазодобывающей компании посетила Индию в начале этой недели и провела встречи с трейдерами, чтобы обсудить способы облегчения продаж.

Министерство финансов США 8 апреля ввело санкции в отношении группы «Алроса» и установило для своих сограждан срок завершения сделок с ней до 7 мая, а с ее американским подразделением Alrosa USA, Inc. — до 7 июня. Как сообщала газета The Economic Times, ограничения привели к сокращению работы предприятий по огранке и полировке алмазов в городах Сурат, Саураштра и Бхавнагар (штат Гуджарат) в Индии из-за перебоев с поставками сырья из России.

«Алроса» входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы. Ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором участие «Алросы» составляет 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

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