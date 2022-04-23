Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по уплате долга

«Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров», — сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь 1» в пятницу.
Глава минфина отметил, что это нестандартный ход. «Стандартно — это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. Она нова, но с учетом ситуации вполне адекватна. По сути это рефинансирование, просто за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами. Хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно», — сказал он.
Селиверстов заметил, что рефинансировать на западном рынке госдолг в настоящее время у Белоруссии не получится. Министр добавил, что Белоруссия будет пытаться проводить западным кредиторам платежи по займам, но в традиционном формате, в иностранной валюте, не получается из-за ограничений со стороны западных коллег.
Селиверстов подчеркнул, что с Россией, которая является основным кредитором для белорусской стороны, у Белоруссии нет проблем по вопросу расчетов по выданным кредитам.
Касаясь проводимой работы по переходу Белоруссии и России на расчеты в нацвалютах, белорусский министр отметил, что во многих договорах и ранее было предусмотрено, что «даже если кредит был выдан в валюте, привязан к долларовым ставкам, погашение мы можем осуществлять в российских рублях».
«С учетом того, что мы имеем экспорт (доходы от поставок в Россию) в российских рублях, можем рассчитываться за энергоносители в российских рублях и погашать долг перед кредитором, основным кредитором, в его же валюте, — это достаточно удобно, будет большой плюс», — сказал Селиверстов.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Москве 14 марта принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, которые предоставлялись Белоруссии Россией, о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.