В Минфине Австрии отвергли газовое эмбарго фразой «нет выбора»

Вена не поддерживает введение против России газового эмбарго, поскольку австрийская промышленность в значительной степени зависима от российского топлива, у страны «нет выбора». Об этом CNN заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
«Как только санкции ударят по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — добавил австрийский министр.
На прошлой неделе, 14 апреля, австрийский канцер Карл Нехаммер сообщил, что позицию Вены разделяют в Берлине и Будапеште.
«Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ», — подчеркнул он тогда. Позднее Нехаммер уточнил, что Австрия на 80% зависит от российского газа, в нем нуждаются как домохозяйства, так и производства, и «ни сегодня, ни завтра» отказаться от него не получится. «Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — предположил австрийский канцлер.
Аналогичные аргументы против газового эмбарго 22 апреля привел канцлер Германии Олаф Шольц. Он пояснил, что правительство стремится не допустить в Германии «драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются», что негативно бы повлияло на страну, всю Европу и «финансирование восстановления Украины». Шольц также отметил, что газовое эмбарго не привело бы к смене Москвой курса. «И в-третьих, кто-нибудь вообще думает о глобальных последствиях?» — поинтересовался немецкий канцлер. Власти Германии планируют сократить зависимость от российского газа до 10% к лету 2024 году.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан в начале марта предупреждал, что введение санкций против поставок российских энергоресурсов станут для Будапешта тяжелым бременем. Он пояснил тогда, что 90% семей в Венгрии отапливают дома с помощью газа, а его большая часть закупается у России.
В прошлом, 2021 году, страны Евросоюза закупили 155 млрд куб. м российского газа, это составило 45% всего европейского газового импорта и коло 40% газового потребления, сообщало Международное энергетическое агентство. по данным Eurostat, больше всего в прошлом году российской нефти закупили Нидерланды (€14,25 млрд), Германия (€9,2 млрд) и Польша (€5,6 млрд). Среди покупателей нефтепродуктов в прошлом году лидировали Франция (€4 млрд) и Германия (€2,6 млрд).
Государства Европы могут обойтись без газа из России в течение полугода, однако затем их экономики столкнутся с серьезными последствиями, заявил в конце апреля глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Согласно прогнозу фонда, полное прекращение импорта российского газа рискует привести к падению ВВП Евросоюза на 3% в зависимости от условий следующей зимы. Каммер призвал страны Евросоюза сокращать потребление газа и наращивать запасы в хранилищах.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев затем заявил, что европейские страны «и недели не протянут» без российского газа.