10:08 (мск), источник: Daily Storm
В России продлили запрет на работу южных аэропортов до 1 мая
Авиакомпаниям рекомендовали использовать другие варианты маршрутов.
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Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что в России до 1 мая продлен режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточнили в регуляторе.
Остальные аэропорты в России работают в штатном режиме, отметили в ведомстве. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Работа ряда аэропортов была ограничена на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности.