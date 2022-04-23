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10:08 (мск), источник: Daily Storm

В России продлили запрет на работу южных аэропортов до 1 мая

Авиакомпаниям рекомендовали использовать другие варианты маршрутов.

Источник: Агентство «Москва»

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что в России до 1 мая продлен режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточнили в регуляторе.

Остальные аэропорты в России работают в штатном режиме, отметили в ведомстве. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Работа ряда аэропортов была ограничена на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности.

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