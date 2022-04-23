Олег Тиньков вернулся к планам продать долю в «Тинькофф»

Бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами), рассказали РБК два источника, знающих о таких предложениях, и знакомый продавца.
«Тиньков действительно сейчас ведет переговоры о продаже своей доли в TCS Group. Он хочет полностью выйти из российских активов», — говорит один из них. Другой собеседник подтверждает, что Тиньков пытается продать долю в TCS и уже предлагал ее потенциальным покупателям. По его словам, этот процесс начался еще до начала военной операции на Украине и введения жестких санкций.
О том, что бизнесмен, попавший под санкции Великобритании из-за конфликта на Украине, намерен выйти из всех российских активов, знает и еще один источник, знакомый с одним из потенциальных претендентов на долю в TCS.
По его словам, основатель банка хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».
В пятницу, 22 апреля, группа «Тинькофф», названная в честь основателя, сообщила, что откажется от старого бренда: «Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным». Компания подчеркнула, что переросла смысл «именного» бренда. Новое название банка и группы пока не раскрывается.
За несколько дней до этого Олег Тиньков выступил с резкой критикой российской военной операции на Украине. Он заявил, что «на Украине погибают невинные люди», а у текущих военных действий нет «ни одного бенефициара». Тиньков также обратился к «коллективному Западу» и попросил дать «господину Путину ясную возможность спасти лицо и остановить это побоище». Компания назвала это личным мнением своего основателя.
РБК направил запрос Олегу Тинькову и в «Тинькофф».
Что предшествовало переговорам
Тиньков уже не основной акционер созданной им компании. Rigi Trust, подконтрольный бизнесмену и его семье, владеет 35% TCS (зарегистрирована на Кипре), следует из отчетности группы по итогам 2021 года. Более свежих данных о его доле нет, но на сайте TCS также указано, что доля Тинькова и его семьи составляет 35%. Еще 6,5% принадлежит менеджменту компании, а оставшиеся 58,4% находятся в свободном обращении.
Контроля над головной компанией бизнесмен лишился в начале 2021 года. До этого доля его голосующих акций составляла 84%. Решение сократить участие в бизнесе он принял на фоне борьбы с лейкемией, а также налогового спора с властями США, который впоследствии был урегулирован благодаря выплате бизнесменом $509 млн.
После начала военной операции на Украине и масштабного введения санкций против российской экономики и бизнесменов Тиньков, в последнее время находившийся в Лондоне, оказался под британскими санкциями, но не попал под санкции США и Евросоюза. TCS Group и Тинькофф Банк под ограничения также не попали. В начале апреля группа объявила, что контроль (в форме доверительного управления) над 100% акций Тинькофф Банка будет передан его топ-менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком. Кроме того, соруководители TCS Group Оливер Хьюз (гражданин Великобритании) и Павел Федоров вышли из ее совета директоров и объявили о переезде на постоянное место жительство в Объединенные Арабские Эмираты.
«Тинькофф» не раз заявляла о планах по международной экспансии, однако до сих пор этого не произошло. Сама TCS торгуется на Лондонской фондовой бирже. В начале марте площадка остановила торги бумагами российских компаний, в том числе TCS. Перед этим цена бумаг упала до $2,4, хотя еще осенью прошлого года она превышала $100. После этого TCS сообщила, что допускает перенос основного листинга в Москву.
Акционерный капитал компании состоит из 199,3 тыс. бумаг — расписки, торгуемые на бирже, приравниваются к ним 1 к 1. Торги акциями TCS в Лондоне заморожены на отметке $3,19 — таким образом, рыночная капитализация составляет по этим данным $63,6 млн. Еще в прошлом году она превышала $20 млрд, а сам Тиньков прогнозировал рост до $1 трлн через десять лет.
На Московской бирже TCS торгуется по 2270 ₽ Исходя из этого, стоимость компании можно оценить в 452,4 млрд руб., или почти $6 млрд. Исходя из этой оценки доля в 35% может стоить чуть больше $2 млрд.
Предыдущие попытки продать «Тинькофф»
Олег Тиньков пытался продать основанный им банк еще в 2020 году. Потенциальным покупателем мог стать «Яндекс», о возможной сделке сообщалось в сентябре — предполагалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса». Но уже в октябре стороны сообщили об остановке переговоров.
«Мы начали разговор с ОБЪЕДИНЕНИЯ, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить “Тинькофф”, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — заявлял Тиньков. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, в свою очередь, говорил, что завершению переговоров помешали постоянно возникающие «все новые и новые требования» основателя Тинькофф Банка.
Впоследствии Тиньков объяснил развал сделки спорами о цене компании — «Яндекс» предложил за нее на $200 млн меньше, чем просил бизнесмен ($6 млрд вместо $6,2).
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СМИ также сообщали о переговорах по продаже Тинькофф Банка структурам Владимира Евтушенкова («АФК Система», МТС, МТС Банк). «Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что объединить две разные культуры — нашу и “Тинькофф” — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — говорил Евтушенков.
Однако Тиньков заявлял, что не обсуждал с ним сделку, а переговоры Евтушенков мог вести с голосовым помощником Олегом.