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16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин США предрек тяжелые последствия от эмбарго на российское топливо

Мир будут ждать тяжелые последствия отказа от российского топлива. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает The Hill.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, Европейскому союзу «крайне важно покончить с зависимостью» от российского импорта нефти и газа, однако если произойдет полное эмбарго такого сырья, то западным странам грозят негативные последствия для экономики.

Помимо этого, как считает американский министр, полное эмбарго на импорт энергоносителей из России навряд ли сильно помешает российской экономике, тогда как ЕС начнет испытывать сложности. Ущерб от такого решения для западных стран может превысить вред, принесенный самой Москве.

Ранее в субботу, 23 апреля, Bloomberg стало известно, что американские и европейские чиновники готовят возможные ограничения на импорт нефти из России. Утверждалось, сейчас существуют несколько основных вариантов: введение эмбарго, предельной цены, а также создание определенного «механизма оплаты» для России.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.

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