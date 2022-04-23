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19:28 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦБ Италии уверен, что страна выдержит последствия санкций против России

Иньяцио Виско считает, что рецессия в Италии маловероятна.

Источник: AP 2022

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Управляющий Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна выдержать последствия от введения антироссийских санкций из-за конфликта на Украине.

«Безусловно, Италия способна выдержать санкции, — заявил он в субботу в эфире телеканала TG3. — Я считаю, что мы можем сохранять самообладание, уделяя особое внимание более слабым слоям населения, которые будут затронуты больше всего».

Рецессия в Италии маловероятна, считает Виско. «Конфликт на Украине серьезен, но он ограничен и не имеет глобального масштаба, какой был у финансового кризиса 2009 года или пандемии», — сказал он.

По оценкам главы ЦБ, в ближайшие месяцы цены на нефть и газ будут оставаться высокими, однако во втором полугодии они снизятся.

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