«Газпром» штатно подает газ для транзита через Украину

«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 миллиона кубических метров на 24 апреля», — говорится в сообщении.
Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
В апреле одновременно с потеплением в Европе транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип «качай или плати».