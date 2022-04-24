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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

«Газпром» штатно подает газ для транзита через Украину

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. «Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 51,7 миллиона кубометров на 24 апреля, сообщила компания.

Источник: © РИА Новости

«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 миллиона кубических метров на 24 апреля», — говорится в сообщении.

Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле одновременно с потеплением в Европе транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип «качай или плати».

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