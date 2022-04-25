«Алмаз—Антей» начал серийное производство системы С-500

«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», — заявил Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».
Он добавил, что боевые параметры новой системы существенно превосходят показатели ранее произведенных отечественных ракетных комплексов.
«С-500 по силам стать основой системы ВКО. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», — пояснил глава концерна. Сроки поставки нового вооружения ВС РФ пока что не уточняются.
Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний комплекса С-500 в мае прошлого года. Ранее в Минобороны отмечали, что новая система ПВО сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе.