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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

«Алмаз—Антей» начал серийное производство системы С-500

Российский оборонный концерн «Алмаз—Антей» запустил в серийное производство зенитную ракетную систему С-500 «Прометей». Об этом сообщил председатель правления концерна Ян Новиков.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», — заявил Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».

Он добавил, что боевые параметры новой системы существенно превосходят показатели ранее произведенных отечественных ракетных комплексов.

«С-500 по силам стать основой системы ВКО. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», — пояснил глава концерна. Сроки поставки нового вооружения ВС РФ пока что не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний комплекса С-500 в мае прошлого года. Ранее в Минобороны отмечали, что новая система ПВО сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Сапожников

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