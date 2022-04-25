Путин призвал «дать спокойно работать» оставшимся в РФ иностранным компаниям

Владимир Путин утверждает, что у экономики России, «безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев». По его словам, «именно свобода бизнеса, гибкие механизмы предпринимательской активности» обеспечивают «насыщение рынка, сглаживают дефициты и всплески цен».
Президент считает, что «надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и иностранным компаниям», которые «продолжают добросовестно выполнять свои обязательства».
«Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», — добавил Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Иностранные компании стали массово приостанавливать работу в РФ на фоне санкций Запада, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине. Президент РФ поручил правительству совместно с правоохранительными органами и МЧС снизить регуляторные и административные нагрузки на бизнес. МЧС уже сократило проверки на 80%. Все принятые властями «антикризисные пакеты» с мерами поддержки бизнеса оцениваются в 2,5 трлн руб.