Генпрокурор назвал «жадность коммерсантов» причиной роста стоимости лекарств

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — заявил Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры (цитата по ТАСС). Он потребовал от прокуроров продолжать отслеживать цены на лекарства и медицинские изделия. По его словам, нужно «системно проверять все цепочки ценообразования, обоснованность торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания». «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — подчеркнул Краснов.
По данным Росстата, средние потребительские цены на лекарства с 25 февраля по 8 апреля выросли более чем на 8%.
Сильнее всего подорожали корвалол (+21,4% до 37,21 ₽), мазь левомеколь (+20% до 206,32 ₽) и отечественный анальгин (+19% до 25,45 ₽).
Сообщалось и о дефиците некоторых препаратов. В марте российские врачи заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических и противосудорожных, а также антидепрессантов и антипсихотиков. Мурашко тогда призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.
Позже министр подчеркивал, что ситуация на фармацевтическом рынке, в том числе с ценами на лекарства, достаточно стабильная. Спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.