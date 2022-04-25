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15:21 (мск), источник: Ведомости

Генпрокурор назвал «жадность коммерсантов» причиной роста стоимости лекарств

Стоимость препаратов в медучреждениях и аптеках некоторых российских регионов выросла в разы из-за «необъяснимой жадности» бизнесменов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов со ссылкой на результаты прокурорских проверок.

Источник: Reuters

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — заявил Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры (цитата по ТАСС). Он потребовал от прокуроров продолжать отслеживать цены на лекарства и медицинские изделия. По его словам, нужно «системно проверять все цепочки ценообразования, обоснованность торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания». «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — подчеркнул Краснов.

По данным Росстата, средние потребительские цены на лекарства с 25 февраля по 8 апреля выросли более чем на 8%.

Сильнее всего подорожали корвалол (+21,4% до 37,21 ₽), мазь левомеколь (+20% до 206,32 ₽) и отечественный анальгин (+19% до 25,45 ₽).

Сообщалось и о дефиците некоторых препаратов. В марте российские врачи заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических и противосудорожных, а также антидепрессантов и антипсихотиков. Мурашко тогда призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.

Позже министр подчеркивал, что ситуация на фармацевтическом рынке, в том числе с ценами на лекарства, достаточно стабильная. Спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.

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