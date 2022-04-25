Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых

По его словам, экономика России стабилизировалась благодаря укреплению рубля и динамике потребительского спроса. Он отметил, что «после всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности». «Очень важно, что называется, не отпускать контроль за ситуацией, не допустить разбалансировки экономической динамики», — сказал Путин. Он уточнил, что власти должны обеспечить «нормализацию динамики цен» и «избежать серьезного сокращения спроса».
Владимир Путин предложил опустить ставку по льготной ипотеке до 9%.
Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых.
Владимир Путинпрезидент России
Президент также предложил расширить программы гарантийной поддержки со стороны банка ВЭБ. РФ по кредитам не только на системообразующие компании, но и на другие предприятия. Он напомнил, что на данный момент для системообразующих предприятий промышленности и торговли, аграрного сектора, нефтепереработки и строительной сферы предусмотрены гарантии от ВЭБ. РФ общим объемом 800 млрд руб.
Кроме этого, Владимир Путин предложил представить отсрочку по выплате страховых взносов на один год для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Президент уточнил, что льготу не смогут получить экспортеры, финансовые компании, оптовики и бюджетные организации.
Ранее президент уже заявлял, что экономика России стабилизировалась, а Россия «выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада». В тот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономику страны ждет структурная трансформация.