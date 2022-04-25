Немецкая компания Uniper допустила оплату за российский газ в евро

«После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей (в евро) в будущем возможна», — сказали в пресс-службе концерна.
Отмечается, что компания тесно сотрудничает с немецким правительством по части расчетов за российский энергоресурс. По мнению представителя компании, Uniper должна действовать в соответствии с законом о санкциях.
В начале апреля в компании заявили, что обсуждают требования Москвы по оплате газа в рублях.
Президент Владимир Путин 31 марта подписал закон об оплате поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Им следует отправлять деньги в иностранной валюте в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.